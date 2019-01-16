В Калининградской области полиция и ФСБ нашли арсенал охотничьего оружия

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-16T10:53:48+03:00

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В Полесском районе полицейские и сотрудники ФСБ изъяли у местной жительницы арсенал охотничьего оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН обнаружили в квартире 43-летней женщины 9 ружей, в том числе самозарядные гладкоствольные и нарезные карабины, травматический пистолет, арбалет, ножи и более 500 патронов различного калибра.

- Злоумышленница пояснила, что оружие и боеприпасы она нашла несколько лет назад в лесу. В настоящее время сотрудники полиции проверяют эту информацию, устанавливается происхождение изъятого арсенала, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.