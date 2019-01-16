Назначен новый руководитель Росгвардии по Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-16T13:01:45+03:00

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В Управлении Росгвардии по Калининградской области представили нового руководителя - полковника полиции Александра Нестеренко.

Как сообщает пресс-служба областного Управления, прежний начальник, генерал-майор полиции Олег Горшков переведен на вышестоящую должность.

О кадровой перестановке в составе руководства регионального управления было объявлено на прошедшем совещании под руководством заместителя командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майора полиции Михаила Соболева.

Александр Нестеренко родился 17 августа 1971 года в Санкт-Петербурге. В 1993 году окончил Высшее военное командное училище внутренних войск МВД России, в 2000 году Санкт-Петербургский университет МВД России. Более 10 лет работал в подразделениях Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга.