В Гвардейске поезд насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-16T11:34:07+03:00

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На ж/д переезде в Гвардейске поезд сбил 38-летнего мужчину. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской железной дороги, трагедия случилась в ночь на среду, около 3:30.

- Машинист применил экстренное торможение, но наезд не удалось предотвратить, к сожалению. Это первый случай в году, - сообщили в пресс-службе и уточнили, что мужчину сбил грузовой поезд – Железная дорога работает круглосуточно, грузовые поезда курсируют по графику, в том числе в ночное время.

По предварительной информации в момент трагедии мужчина был пьян и разговаривал по телефону.