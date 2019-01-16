2019-01-16T11:31:12+03:00
Общество

В Калининграде на четырех улицах отключили электричество

Виктор Сергеев
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В Калинниграде ряд домов на четырех улицах отключены от электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов не будет света на ул. Вагнера 24 (д/сад № 87), ул. Житомирская 2-24, ул. Н. Коперника 2-4, пр-т Ленинский 18-28.

В Московском районе до 16 часов приостановлено холодное водоснабжение на ул. Транспортной 2-24, 23, 25 и в Транспортном тупике 1, 7-9, 2-12.

До 17 часов холодной воды не будет на ул. Батальной 1, 6 и на ул. Машиностроительной 2.

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