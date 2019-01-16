2019-01-16T11:34:24+03:00
Общество

В Гусеве рабочий угнал машину и попал в ДТП

Виктор Сергеев
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В Гусеве полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 31-летний мужчина, который сообщил, что обнаружил свой автомобиль со следами ДТП в поселке Михайлово.

Полицейские восстановили хронологию событий и выяснили, что мужчина оставил автомобиль рядом с домом, в котором наемный рабочий делал ремонт. Ключ от машины он спрятал внутри дома.

- Установлено, что 39-летний строитель в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться на хозяйском авто, но не справился с управлением и врезался в дерево, после чего скрылся, - сообщили в полиции.

На угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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