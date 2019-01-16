2019-01-16T11:42:01+03:00
Общество

В Калининграде из-за разлива Преголи погасли фонари на набережной Карбышева

Во вторник утром они еще горели, стоя в воде
Иван МАРКОВ
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Погасшие фонари на КарбышеваПогасшие фонари на КарбышеваФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник утром уровень воды в Преголе снова повысился из-за нагонных явлений, спровоцированных штормовым ветром. Как и минувшей осенью, фонари на нижнем ярусе променада на Карбышева снова оказались в воде. Правда, если утром вторника они еще горели, то к вечеру «в живых» остался лишь один, а в среду утром не горел уже не один фонарь.

Напомним, уровень воды в Преголе поднимался и 3 октября прошлого года. Тогда также фонари на этом участке были обесточены. Правда, в конце ноября освещение на нижнем ярусе променада было восстановлено.

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