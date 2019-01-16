В Калининграде на ул. Верхнеозерной двое мужчин повредили пять автомобилей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-16T11:40:23+03:00

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В Калининграде на улице Верхнеозерной очевидцы заметили двух молодых мужчин, которые били ногами автомобили и отрывали у них боковые зеркала.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, действий мужчин, которые, предположительно, находились в состоянии опьянения, пострадали, как минимум, пять владельцев иномарок.

Интересно, что задержанные никак не пояснили мотива своих действий.