2019-01-16T11:45:22+03:00
Общество

«Победа» начнет выполнять рейсы из Калининграда в Париж с 31 марта

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С 31 марта авиакомпания «Победа» приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Калининграда в Париж. Об этом сообащет пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы будут осуществляться ежедневно в парижский аэропорт «Руасси – Щарль-де-Голь» на воздушных судах Boeing B737-800 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Полетная программа запланирована на весь летний сезон, до 26 октября 2019 года.

Из Калининграда рейс в Париж будет отправляться в 12:50, обратный рейс из Парижа будет прибывать в аэропорт «Храброво» в 18:35.

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