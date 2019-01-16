2019-01-16T11:58:15+03:00
Звезды

Калининградский стеклодув Юрий Леньшин откроет юбилейную выставку

Экспозицию представят в областном историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининградском областном историко-художественном музее готовятся к открытию выставки в честь 50-летия творческой деятельности известного стеклодува Юрия Леньшина. В экспозиции представят работы мастера.

Как рассказали организаторы, персональные выставки Юрия Леньшина прежде были представлены в Бельгии, Бенине, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канаде, Коста-Рике, Люксембурге, Нидерландах, России, Финляндии, Франции, Швеции, а также на Мальте, Кипре и Кубе. Всего мастер посетил более 40 стран.

О его творчестве снято около 10 фильмов.

Выставка «Хрустальные сказки мастера» откроется 18 января и проработает до 17 февраля.

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