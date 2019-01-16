В Калининграде запретят парковаться на ул. Суворова
Связано это со строительством дома
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на ул. Суворова в январе будет действовать запрет на парковку. Касается это, однако, не всей улицы.
По информации дорожно-транспортного управления администрации Калининграда, дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены с 17 января на ул. Суворова, 35.
Сделают это в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на площадку к строящемуся многоквартирному жилому дому.
Автомобилистов просят быть внимательнее.