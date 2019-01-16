В Калининграде запретят парковаться на ул. Суворова

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-16T12:03:37+03:00

Связано это со строительством дома

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В Калининграде на ул. Суворова в январе будет действовать запрет на парковку. Касается это, однако, не всей улицы.

По информации дорожно-транспортного управления администрации Калининграда, дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены с 17 января на ул. Суворова, 35.

Сделают это в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного заезда крупногабаритного транспорта на площадку к строящемуся многоквартирному жилому дому.

Автомобилистов просят быть внимательнее.