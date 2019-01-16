В Пионерском школьники закидали голубя снежками и перебили ему крыло

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-16T12:36:45+03:00

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В Пионерском подростки закидали снежками голубя. Об инциденте написали очевидцы в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

Жительница Пионерского Анастасия нашла несчастную птицу, когда проходила неподалеку от школы.

- Увидела, как девочка подобрала голубя. Я подошла к ней, и спросила: «Что с ним?». Она сказала, что этого голубя подростки закидали снежками, и, видимо, подбили крыло. Она поставила его на камень, и он просто даже стоять не смог», - рассказывает очевидица.

Девушка взяла пустую коробку в зоомагазине и посадила голубя туда. А саму коробку, в надежде, что голубь выживет, «поставили в кусты» за магазин, где «меньше ветра».

Один комментатор посоветовал накормить голубя кормом для попугаев или семечками. А другая девушка написала, что без теплого помещения птица может замерзнуть.

- Голубю требуется вода и еда, а также помощь ветеринара. Отнести в кусты - это не помощь, - заключили зоозащитники.