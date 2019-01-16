В Калининграде фонд капремонта займется ремонтом 57 объектов культурного наследия

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-16T12:46:16+03:00

Все они должны быть отремонтированы в текущем году

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В Калининградской области фонд капремонта в 2019 году отремонтирует 57 объектов культурного наследия. Об этом во вторник сообщила руководитель фонда капремонта в регионе Оксана Астахова. В список , к примеру, попал многоквартирный дом № 2 на улице Шота Руставели в Калининграде.

- По данным издания «Объекты культурного наследия Калининградской области», - сообщает Астахова на своей персональной странице в фейсбуке, - строение относится к респектабельному трехэтажному доходному дому с квартирами повышенной комфортности. Одноподъездное здание построено в 1910-х гг. на Листштрассе в лаконичных функциональных формах – с выступающими по сторонам входа ризалитами и широкими балконами, стоит на высоком цоколе и обращен парадным фасадом к Парковому ручью (Хуфенфрайграбен), протекающему через зоопарк.

Также ремонт пройдет в известном калининградцам особняке с улицы Тельмана (дом 35), построенном в югендстиле.

- Двухэтажная вилла в югендстиле с фахверковым фронтоном построена в 1908-1909 гг. и имеет двухэтажную пристройку со стороны дворового фасада, а перед центральным – приямок с входом в цокольный этаж, - добавляет Астахова.