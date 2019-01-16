Мэрия: На очистку улиц Калининграда от снега вышла вся техника «Чистоты»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-16T12:54:29+03:00

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В среду на очистку городских улиц от снега вышла вся техника МП «Чистота». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Ночью на городских улицах работали 23 единицы спецтехники. На посыпке пескосоляной семью было задействовано 9 автомобилей, 4 машины поливали проезжую часть солевым раствором.

На механизированную уборку тротуаров выпустили две машины МТЗ с подметальными щетками и три новых малогабаритных уборочных машины .

С улиц было вывезено в общей сложности около 14 кубометров снега-скола. За минувшие сутки на посыпку улично-дорожной сети израсходовано более 550 тонн пескосоляной смеси, более 40 тонн технической соли и 8,5 кубометров солевого раствора.