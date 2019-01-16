2019-01-16T13:01:23+03:00
Общество

Директора калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова обвиняют в хищении 24 млн рублей

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинградский районный суд
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Прокуратура Калининградской области утвердила обвинительное заключение по обвинению директора музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на реконструкцию здания колледжа были выделены деньги в рамках ФЦП. По версии следствия, директор незаконно подписала акты приемки якобы выполненных работ на общую сумму более 24 млн. руб. При этом ей было достоверно известно о том, что работы не выполнены.

- Перечисленные денежные средства были похищены. По данному факту в настоящее время ведется следствие.Ущерб бюджету до настоящего времени не возмещен, - заявили в областной прокуратуре.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинградский районный суд Калининграда.

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