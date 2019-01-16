Калининградца приговорили к трем годам за хранение психотропных таблеток

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-16T13:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В сентябре прошлого года житель Светлого нашел в одном из складских помещении военные аптечки, в которых находились 162 таблетки психотропного вещества тарен. Мужчина забрал таблетки, однако в тот ее день его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.

Суд признал его виновным в незаконном хранении психотропных веществ и приговорил к 3 годам 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.