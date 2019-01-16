2019-01-16T13:20:19+03:00
Общество

В Калининграде полицейские устроили погоню за такси, на котором пытался скрыться грабитель

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Накануне днем на улице Нансена в Калининграде напали на 71-летнего мужчину. Неизвестный схватил пенсионера за куртку, обыскал карманы и забрал деньги.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, прибывшие на место сотрудники ППС выяснили, что грабитель скрылся на такси. На патрульном автомобиле они догнали такси на эстакадном мосту и задержали пьяного подозреваемого.

У 32-летнего задержанного изъяли похищенные 500 рублей, которые вернули пенсионеру. На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к нападениям на пожилых людей.

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