В Калининграде полицейские устроили погоню за такси, на котором пытался скрыться грабитель
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Накануне днем на улице Нансена в Калининграде напали на 71-летнего мужчину. Неизвестный схватил пенсионера за куртку, обыскал карманы и забрал деньги.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, прибывшие на место сотрудники ППС выяснили, что грабитель скрылся на такси. На патрульном автомобиле они догнали такси на эстакадном мосту и задержали пьяного подозреваемого.
У 32-летнего задержанного изъяли похищенные 500 рублей, которые вернули пенсионеру. На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к нападениям на пожилых людей.