Правительство Калининградской области: Хряпченко уже вернул премии в бюджет предприятия

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-16T14:00:55+03:00

В пресс-службе также отказались давать моральную характеристику директору «Единой системы обращения с отходами»

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В среду 16 января пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что директор «Единой системы обращения с отходами» Алексей Хряпченко, незаконно обогативший себя за счет премий, уже вернул деньги в бюджет предприятия.

- Хряпченко деньги уже вернул, - заявил Лысков. – Есть позиция нашего Минконтроля, что так делать нельзя. Но дело в том, что на предприятии еще не принято положение о премировании. Сумма, же, полученная им – это не месячная выплата, а накопилась по итогам года.

- А правительство не смущает, что такой человек занимает должность руководителя довольно важного предприятия?

- Не в моих полномочиях давать ему моральную характеристику, - ответил Лысков.

Напомним, общая сумма всех премий, выписанных Алексеем Хряпченко самому себе в 2017 году, составила 2,812 млн. рублей