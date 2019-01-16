Драмтеатр собирается на гастроли в столицу Белоруссии
Крупнейший театр региона будет гастролировать в Минске с 15 по 24 марта. 17 представлений дадут калининградцы на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. В обмен в те же сроки белорусская труппа будет играть на сцене калининградской драмы.
В ходе гастролей минчане увидят популярные спектакли репертуара драмтеатра по классическим произведениям и современные комедии, постановки для детей и подростков. В минских гастролях будет участвовать почти вся труппа драмтеатра. Со специалистами цехов и сцены это более 60 человек.
И также с 15 по 24 марта Государственный академический театр Республики Беларусь на площадке драмтеатра познакомит калининградцев со своим искусством. Минчане привезут 14 спектаклей, включая мировые хиты, любимые всеми оперетты, мюзиклы и балетные постановки для детей и взрослых. Билеты уже продаются в кассе и на сайте: https://dramteatr39.ru/buy-tickets/#/events/2019/03
ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»
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