В Гурьевском районе сбили насмерть пешехода, который шел по обочине

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-16T15:28:43+03:00

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В Гурьевском районе под колесами автомобиля погиб пешеход.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло в среду утром на 15 километре автодороги «Калининград Зеленоградск».

Водитель «Нисана» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Автоомбиль после наезда съехал в кювет и перевернулся, добавили в полиции.

По данному факту проводится проверка.