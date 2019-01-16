В Гурьевском районе сбили насмерть пешехода, который шел по обочине
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В Гурьевском районе под колесами автомобиля погиб пешеход.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ДТП произошло в среду утром на 15 километре автодороги «Калининград Зеленоградск».
Водитель «Нисана» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Автоомбиль после наезда съехал в кювет и перевернулся, добавили в полиции.
По данному факту проводится проверка.