В Гвардейском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, перевозившего 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-16T14:34:07+03:00

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Ночью на автодороге «Борское-Гвардейск-Истровка» инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов «Мазду». За рулем находился 49-летний мужчина, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне автомобиле находился 6-летний ребенок, которого перевозили без специального детского удерживающего устройства.

- В ходе проверки выяснилось, что нарушитель не имел права управления автомобилем. На него завели административное дело за пьяное вождение, а также дело за нарушение требований к перевозке детей, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону горячей линии: «Нетрезвый водитель» 552-811.