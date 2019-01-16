В Гвардейском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, перевозившего 6-летнего ребенка
Ночью на автодороге «Борское-Гвардейск-Истровка» инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов «Мазду». За рулем находился 49-летний мужчина, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В салоне автомобиле находился 6-летний ребенок, которого перевозили без специального детского удерживающего устройства.
- В ходе проверки выяснилось, что нарушитель не имел права управления автомобилем. На него завели административное дело за пьяное вождение, а также дело за нарушение требований к перевозке детей, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону горячей линии: «Нетрезвый водитель» 552-811.