В Калининграде незрячий пешеход провалился в открытую ливневку

СЕГОДНЯ 14:52 2019-01-16T14:52:49+03:00

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Во вторник вечером в Калининграде на улице Озерова незрячий пшеход провалился в открытый люк ливневой канализации. Об этом в фейсбуке сообщила калининградка Людмила Высоцкая.

- Только что человек, незрячий Дмитрий, провалился в эту яму. Благо, что нога в колене согнулась, и он не провалился полностью туда, погнулась трость. Ужас, - пишет Высоцкая. Страшно представить, что могло бы дальше быть. Очень жалко его и стыдно.

Ситуацию прокомментировал «Комсомолке» руководитель ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» Сергей Киселев, который и сам является инвалидом по зрению.

- Это нормальное явление для Калининграда, - заявил Киселев. - Сейчас вот, например, выпал снег, его не убирают, и у меня уже нет ориентиров. Идешь и не знаешь, куда. А ливневка с открытым люком – это вообще очень опасно для жизни.