2019-01-16T15:18:44+03:00
Общество

Суд обязал «Черняховский водоканал» поставлять качественную воду жителям поселка Тимофеевка

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Черняховский городской суд обязал МУП «Черняховский водоканал» поставлять жителям поселка Тимофеевка качественную питьевую воду. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.

Ранее прокурор Черняховска обратился в суд с требованием запретить поставки населению питьевой воды ненадлежащего качества. Потому что в ходе проверки выяснилось, что вода не соответствует требованиям санитарных норм по мутности и содержанию железа.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал МУП «Черняховский водоканал» обеспечить качество питьевой воды, подаваемой населению поселка Тимофеевка, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-капитан «молодежки» ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику»
В Багратионовске бухгалтер СНТ присвоила 420 тысяч рублей
В Калининградской области отремонтируют 10 ж/д переездов
Калининградец сдал на запчасти арендованный автомобиль
Контрактник Балтфлота получил полтора года колонии за смертельное ДТП
Калининградка получила в банке 450 тысяч рублей по подложным документам
В Калининграде в передаваемом корпорации развития здании вандалы взломали двери
В Калининграде незрячий пешеход провалился в открытую ливневку
В Гвардейском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, перевозившего 6-летнего ребенка
В Гурьевском районе сбили насмерть пешехода, который шел по обочине
Драмтеатр собирается на гастроли в столицу Белоруссии
Правительство Калининградской области: Хряпченко уже вернул премии в бюджет предприятия
В Калининграде полицейские устроили погоню за такси, на котором пытался скрыться грабитель
Калининградца приговорили к трем годам за хранение психотропных таблеток
Директора калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова обвиняют в хищении 24 млн рублей
Мэрия: На очистку улиц Калининграда от снега вышла вся техника «Чистоты»
В Ладушкине 19-летний мужчина разбил 18 фонарей
В Калининграде фонд капремонта займется ремонтом 57 объектов культурного наследия
В Пионерском школьники закидали голубя снежками и перебили ему крыло
В Калининграде запретят парковаться на ул. Суворова
Калининградский стеклодув Юрий Леньшин откроет юбилейную выставку
«Победа» начнет выполнять рейсы из Калининграда в Париж с 31 марта
В Калининграде на ул. Верхнеозерной двое мужчин повредили пять автомобилей