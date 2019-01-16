Суд обязал «Черняховский водоканал» поставлять качественную воду жителям поселка Тимофеевка

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-16T15:18:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Черняховский городской суд обязал МУП «Черняховский водоканал» поставлять жителям поселка Тимофеевка качественную питьевую воду. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.

Ранее прокурор Черняховска обратился в суд с требованием запретить поставки населению питьевой воды ненадлежащего качества. Потому что в ходе проверки выяснилось, что вода не соответствует требованиям санитарных норм по мутности и содержанию железа.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал МУП «Черняховский водоканал» обеспечить качество питьевой воды, подаваемой населению поселка Тимофеевка, в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.