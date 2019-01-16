2019-01-16T18:13:39+03:00
Общество

В Калининграде в передаваемом корпорации развития здании вандалы взломали двери

Горожане считают, что «Дом пожарных» снова могут поджечь
Иван МАРКОВ
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Вскрытые двери "Дома пожарных"Вскрытые двери "Дома пожарных"Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде «Дом пожарных», который находится на пересечении Литовского вала и Московского проспекта, снова подвергся нападению вандалов. Об этом сообщил житель города Сергей Ганноченко.

- Стремительно ухудшилась ситуация по дому пожарных, - пишет Ганноченко. - По свидетельствам очевидцев, на данный момент взломаны замки дверей подъездов и подвальных этажей. Просьба всем, кто живет недалеко и имеет возможность проходить мимо, проявить бдительность. Не исключается вероятность повторного поджога.

Напомним, в ноябре 2017 года в «Доме пожарных» произошел пожар, результатом которого стала выгоревшая кровля над частью здания. В октябре прошлого года директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев заявил, что в ближайшее время предполагается сохранение исторического облика здания без повышения этажности. При этом, как уточняют в корпорации развития, за сохранность этого имущества, состояние и доступ в него по-прежнему отвечает агентство по имуществу Калининградской области.

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