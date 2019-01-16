2019-01-16T16:52:53+03:00
Общество

Калининградка получила в банке 450 тысяч рублей по подложным документам

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Московском районном суде Калининграда будет судить местную жительницу за мошенничество при получении кредита. Об этом сообащет пресс-служба суда.

Летом 2017 года женщина при помощи неких неустановленных лиц подделала документы о месте работы и доходах и пошла по банкам. В двух кредитных организациях она смогла получить в общей сложности 450 тысяч рублей. Разумеется, возвращать деньги она и не собиралась.

Ее действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-капитан «молодежки» ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику»
В Багратионовске бухгалтер СНТ присвоила 420 тысяч рублей
В Калининградской области отремонтируют 10 ж/д переездов
Калининградец сдал на запчасти арендованный автомобиль
Контрактник Балтфлота получил полтора года колонии за смертельное ДТП
В Калининграде в передаваемом корпорации развития здании вандалы взломали двери
Суд обязал «Черняховский водоканал» поставлять качественную воду жителям поселка Тимофеевка
В Калининграде незрячий пешеход провалился в открытую ливневку
В Гвардейском районе сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, перевозившего 6-летнего ребенка
В Гурьевском районе сбили насмерть пешехода, который шел по обочине
Драмтеатр собирается на гастроли в столицу Белоруссии
Правительство Калининградской области: Хряпченко уже вернул премии в бюджет предприятия
В Калининграде полицейские устроили погоню за такси, на котором пытался скрыться грабитель
Калининградца приговорили к трем годам за хранение психотропных таблеток
Директора калининградского музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова обвиняют в хищении 24 млн рублей
Мэрия: На очистку улиц Калининграда от снега вышла вся техника «Чистоты»
В Ладушкине 19-летний мужчина разбил 18 фонарей
В Калининграде фонд капремонта займется ремонтом 57 объектов культурного наследия
В Пионерском школьники закидали голубя снежками и перебили ему крыло
В Калининграде запретят парковаться на ул. Суворова
Калининградский стеклодув Юрий Леньшин откроет юбилейную выставку
«Победа» начнет выполнять рейсы из Калининграда в Париж с 31 марта
В Калининграде на ул. Верхнеозерной двое мужчин повредили пять автомобилей