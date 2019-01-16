Калининградка получила в банке 450 тысяч рублей по подложным документам

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-16T16:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Московском районном суде Калининграда будет судить местную жительницу за мошенничество при получении кредита. Об этом сообащет пресс-служба суда.

Летом 2017 года женщина при помощи неких неустановленных лиц подделала документы о месте работы и доходах и пошла по банкам. В двух кредитных организациях она смогла получить в общей сложности 450 тысяч рублей. Разумеется, возвращать деньги она и не собиралась.

Ее действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.