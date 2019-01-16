Контрактник Балтфлота получил полтора года колонии за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-16T17:21:54+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили военнослужащего-контрактника за ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообащет пресс-служба Военно-следственного управления СК по Балтфлоту.

Авария произошла весной прошлого года в Зеленоградском районе. Младший сержант, управляющий «Ауди», при обгоне не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте происшествия.

Балтийский военный гарнизонный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.