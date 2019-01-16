2019-01-16T18:00:22+03:00
Общество

Калининградец сдал на запчасти арендованный автомобиль

Виктор Сергеев
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На жителя Гурьевска завели уголовное дело за присвоение в крупном размере. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

35-летний мужчина взял в аренду автомобиль «Шкода» стоимостью 500 тысяч рублей, однако после истечения сроков договора, машину не вернул и перестал выходить на связь.

Полицейские разыскали его, однако выяснилось, что автомобиль он уже успел сдать на запчасти, получив за это 70 тысяч рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенное в крупном размере», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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