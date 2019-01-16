В Калининградской области отремонтируют 10 ж/д переездов

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-16T18:11:26+03:00

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В Калининградской области в этом году запланированы плановые ремонтные работы сразу на нескольких железнодорожных переездах.

Как сообщает пресс-служба КЖД, намечена асфальтировка подъездов автомобильных дорог на 10 переездах региона и оборудование системами фотовидеофиксации 30-ти железнодорожных переездов.

Кроме того, намечено проведение капитального ремонта железнодорожного переезда в Гвардейске.

Накануне в Калининграде на ул. Нарвской заменили резинокордовый настил. Для минимизации неудобств для автомобилистов ремонт проводили ночью.