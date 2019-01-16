В Багратионовске бухгалтер СНТ присвоила 420 тысяч рублей
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В Багратионовском районе полиция завела уголовное дело в отношении бухгалтера садоводческого некоммерческого партнерства. 59-летнюю женщину подозревают в хищении крупной суммы денег, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, бухгалтер присвоила себе 420 тысяч рублей, которые поступили из членских взносов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере». Ей грозит до 6 лет лишения свободы.