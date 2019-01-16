Экс-капитан «молодежки» ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику»
За «Балтику» Алибеков будет выступать на правх аренды.
.Фото: fc-baltika.ru
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Защитник Мута Алибеков, ранее выступавший за молодежную команду ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
21-летний Алибеков был капитаном дублирующего состава ЦСКА. За «молодежку» он провел 83 игры, в которых забил 6 мячей.
Сообщается, что воспитанник ДЮСШ ЦСКА также принимал участие в играх юношеской Лиги чемпионов УЕФА, а также в матчах сборных России U-18 (провел десять игр) и U-19 (семь игр).
За «Балтику» Алибеков будет выступать на правх аренды.