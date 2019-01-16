2019-01-16T21:37:06+03:00
Общество

В Калининграде на иностранца завели дело за секс с 15-летней школьницей

Виктор Сергеев
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В Калининграде завели уголовное дело на иностранца за интимную связь с 15-летней школьницей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 22-летний иностранец познакомился в социальной сети с 15-летней школьницей. Вскоре виртуальное общение перешло в реальные встречи, на которых девушка сообщила о своем возрасте.

- По версии следствия, невзирая на это, заведомо зная о несовершеннолетии подруги, обвиняемый пригласил ее в ноябре 2018 года к себе в гости, где по обоюдному согласию вступил с ней в половое сношение. Факт полового сношения с несовершеннолетней был выявлен в связи с наступившей беременностью, - отметили в пресс-службе СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, с него взята подписка о невыезде.

- Вину в совершении преступления он признал. Преступление, в совершении которого обвиняется мужчина, предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщили в пресс-службе СК.

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