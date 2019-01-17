2019-01-17T09:35:21+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе сгорел гараж с автомобилем

Пожар случился в поселке Луговое
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду 16 января вечером по тревоге пожарные выезжали в поселок Луговое Гурьевского городского округа. На часах было 18.10, когда поступило сообщение о том, что на поселковой улице Центральной горит гараж.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, в кирпичном гараже выгорел салон и моторный отсек легкового автомобиля.

О пострадавших не сообщается.

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