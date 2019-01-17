Вице-губернатора Эдуарда Батанова проводили, наградив медалью «За заслуги перед Калининградской областью»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-17T09:46:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый вице-губернатор региона Эдуард Батанов, курировавший финансовый блок, награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью». Награду вручил губернатор Антон Алиханов.

Ранее стало известно, что Эдуард Батанов покинул свой пост в связи с новым назначением в Санкт-Петербурге.

- Вам удалось выстроить системную работу в сфере финансов, успешно реализовать целый ряд проектов, направленных на повышение доходности областного бюджета, серьезно улучшить качество управления системой госзакупок, - отметил Алиханов и выразил надежду на продолжение сотрудничества с Эдуардом Батановым, в том числе в рамках межрегионального партнерства Калининградской области и Санкт-Петербурга.

Эдуард Батанов работал в калининградском правительстве с 2016 года. До этого, с 2004 по 2015 год он замещал должности заместителя председателя и председателя комитета финансов в правительстве Санкт-Петербурга.

В правительстве Северной столицы, по некоторой информации, Батанов займет должность вице-губернатора.