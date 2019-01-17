2019-01-17T09:46:23+03:00
Общество

Вице-губернатора Эдуарда Батанова проводили, наградив медалью «За заслуги перед Калининградской областью»

Награду вручил губернатор области
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Первый вице-губернатор региона Эдуард Батанов, курировавший финансовый блок, награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью». Награду вручил губернатор Антон Алиханов.

Ранее стало известно, что Эдуард Батанов покинул свой пост в связи с новым назначением в Санкт-Петербурге.

- Вам удалось выстроить системную работу в сфере финансов, успешно реализовать целый ряд проектов, направленных на повышение доходности областного бюджета, серьезно улучшить качество управления системой госзакупок, - отметил Алиханов и выразил надежду на продолжение сотрудничества с Эдуардом Батановым, в том числе в рамках межрегионального партнерства Калининградской области и Санкт-Петербурга.

Эдуард Батанов работал в калининградском правительстве с 2016 года. До этого, с 2004 по 2015 год он замещал должности заместителя председателя и председателя комитета финансов в правительстве Санкт-Петербурга.

В правительстве Северной столицы, по некоторой информации, Батанов займет должность вице-губернатора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтийске вынесло на берег немецкую торпеду времен войны
В Калининграде в ДТП пострадал пассажир маршрутки
В Полесском районе «Фольксваген» врезался в дерево, водитель погиб
Пятиборец из Калининграда выиграл бронзу всероссийских соревнований
В Калининграде бывшего сотрудника полиции будут судить за мошенничество
Леонид Ткаченко вернулся в калининградскую «Балтику»
Калининградца задержали за грабеж на улице Тихорецкой
В Калининграде планируют провести чемпионат Европы по регби среди юниоров
В Зеленоградске две автобусные остановки оснастили розетками с USB разъемами
В Гвардейске открылось производство фруктовой пастилы
В Калининграде на восьми улицах отключили электричество
На ул. Комсомольской в Калининграде упавшее дерево раздавило «Ауди»
В Гурьевском районе сгорел гараж с автомобилем
В Калининграде на иностранца завели дело за секс с 15-летней школьницей
Экс-капитан «молодежки» ЦСКА перешел в калининградскую «Балтику»
В Багратионовске бухгалтер СНТ присвоила 420 тысяч рублей
В Калининградской области отремонтируют 10 ж/д переездов
Калининградец сдал на запчасти арендованный автомобиль