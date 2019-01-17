2019-01-17T09:58:17+03:00
Происшествия

На ул. Комсомольской в Калининграде упавшее дерево раздавило «Ауди»

К счастью, никто не пострадал
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Инцидент случился в Калининграде неподалеку от бани на улице Комсомольской поздним вечером в среду 16 января. О произошедшем рассказали в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.

На фото, которое выложили очевидцы видно упавшее массивное дерево, придавившее заднюю часть старенькой "Ауди".

По предварительным данным обошлось без пострадавших.

- Это к вопросу о том, зачем спиливают деревья возле дороги, - прокомментировал фото один из пользователей. И тут же получил справедливый ответ: «В городе не спиливать деревья надо, а обслуживать. Иначе превратимся в город бетона и стекла».

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