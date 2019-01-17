На ул. Комсомольской в Калининграде упавшее дерево раздавило «Ауди»
К счастью, никто не пострадал
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Инцидент случился в Калининграде неподалеку от бани на улице Комсомольской поздним вечером в среду 16 января. О произошедшем рассказали в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.
На фото, которое выложили очевидцы видно упавшее массивное дерево, придавившее заднюю часть старенькой "Ауди".
По предварительным данным обошлось без пострадавших.
- Это к вопросу о том, зачем спиливают деревья возле дороги, - прокомментировал фото один из пользователей. И тут же получил справедливый ответ: «В городе не спиливать деревья надо, а обслуживать. Иначе превратимся в город бетона и стекла».