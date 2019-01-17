В Калининграде на восьми улицах отключили электричество

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-17T10:26:09+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет света в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 13 часов отключено электричество по адресам:

ул. Минская 9-15, 10-16, 17-23 (и модуль ГВС), 18-24 (и модуль ГВС), 25

ул. Соммера 27а (д/с № 58)

ул. Рокоссовского 2-4, 6-14

ул. Пролетарская 55-61а

Не будет до этого же времени работать светофор на пересечении улиц Пролетарской и Соммера.

С 13-30 до 18:00 свет будет отключен на ул. Литовский вал 32-34а, 34, 36, ул. Пионерская 28-34, 38, 48, 62, 68-70, ул. 9 апреля 80-86, 88-94, пер. Грига 2-8.