В Калининграде на восьми улицах отключили электричество
Изменить размер текста:
В Калининграде в течение дня не будет света в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
До 13 часов отключено электричество по адресам:
ул. Минская 9-15, 10-16, 17-23 (и модуль ГВС), 18-24 (и модуль ГВС), 25
ул. Соммера 27а (д/с № 58)
ул. Рокоссовского 2-4, 6-14
ул. Пролетарская 55-61а
Не будет до этого же времени работать светофор на пересечении улиц Пролетарской и Соммера.
С 13-30 до 18:00 свет будет отключен на ул. Литовский вал 32-34а, 34, 36, ул. Пионерская 28-34, 38, 48, 62, 68-70, ул. 9 апреля 80-86, 88-94, пер. Грига 2-8.