В Гвардейске открылось производство фруктовой пастилы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-17T10:31:07+03:00

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В Гвардейске открылось предприятие по производству фруктовой пастилы на основе яблочного пюре. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала редактор районной газеты «наша жизнь» Оксана Теплова.

Предприятие «Био Нова Рус» будет выпускать три тонны пастилы в сутки. Инвестиции в проект, который получил поддержку регионального Минсельхоза, составили 200 млн рублей.

- В планах - сотрудничество с компанией «Фруто-няня» по производству детского питания. Сейчас в лаборатории предприятия разрабатывают новые вкусы пюре - клубника/банан, - написала Оксана Теплова. - Здесь работает 22 человека, все - гвардейские. Средняя зарплата -25 тыс руб.