2019-01-17T10:41:01+03:00
Спорт

В Калининграде планируют провести чемпионат Европы по регби среди юниоров

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининград готов принять чемпионат Европы по регби среди юниоров. Об этом сообщила вице-премьер Наталья Ищенко на встрече с представителями российской и европейской федераций регби.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, функционеры прибыли в Калининград для окончательной оценки возможностей области по организации континентальных соревнований. Планируется, что официальный документ о проведении в Калининграде юниорского чемпионата Европы по регби-15 с 12 по 20 апреля 2019 года будет подписан в ближайшие дни.

- Футбольный чемпионат мира оставил в регионе всё необходимое для дальнейшего развития. Инфраструктура позволяет нам принимать соревнования и учебно-тренировочные сборы любого уровня, и мы заинтересованы в том, что бы здесь играла сборная России. Тем более, что регби входит в список базовых видов спорта Калининградской области и демонстрирует устойчивое развитие, – отметила Наталья Ищенко.

Континентальное первенство среди юниоров не старше 18 лет запланировано на трех стадионах и пройдет в три игровых дня. Команды сверстников из Грузии, Румынии, Германии, Голландии, Португалии, Испании, Бельгии и России проведут друг с другом четвертьфинальную, полуфинальную и финальную стадию в борьбе за места с первого по восьмое. Ожидается, что все игры будут транслироваться в прямом эфире через интернет, а стартовый матч сборной России и финальную игру покажет один из федеральных телеканалов.

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