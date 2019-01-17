2019-01-17T10:46:31+03:00
Общество

Калининградца задержали за грабеж на улице Тихорецкой

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ночью на улице Тихорецкой в Калининграде к 29-летнему калининградцу подбежал неизвестный, сбил с ног и отобрал деньги и мобильный телефон. Ущерб составил почти 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность и задержали грабителя. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Калининграда.

- В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - заявили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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