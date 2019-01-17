2019-01-17T10:55:45+03:00
Спорт

Леонид Ткаченко вернулся в калининградскую «Балтику»

Легендарный тренер будет консультировать наставников молодежной «Балтики»
Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Бывший главный тренер ФК «Балтика» Леонид Ткаченко вернулся в клуб. Он назначен тренером- консультантом молодежной команды, сообщает пресс-служба «Балтики».

- Для клуба Леонид Ткаченко – легенда, это человек, с именем которого калининградская команда ассоциируется в футбольной России. Именно под его руководством балтийцы добились наивысших достижений в своей истории, - отметил председатель Совета директоров ФК «Балтика» Александр Шендерюк-Жидков. - Не сомневаемся, богатейший опыт Леонида Ивановича принесет плоды: в будущем увеличится число местных воспитанников в составе «Балтики», повысится уровень тренеров-преподавателей ЦПМФ, а болельщики с еще большей теплотой будут относиться к своему родному клубу. Хочу также отметить, что в этом году финансирование Центра подготовки молодых футболистов было значительно увеличено.

Напомним, под руководством Леонида Ткаченко «Балтика» провела 288 официальных матчей. По этому показателю он является рекордсменом клуба.

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