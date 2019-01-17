В Калининграде бывшего сотрудника полиции будут судить за мошенничество
В Калининграде начинается суд над бывшим сотрудником регионального управления МВД, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В 2015 году старший оперуполномоченный 2 отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области сфальсифицировал заявление о преступлении от имени несуществующего гражданина и зарегистрировал его в установленном порядке. После этого он прибыл в один из торговых павильонов в ТЦ «Мега-Сити, где предъявил потерпевшему подложное заявление о преступлении и изъял у него 1965 долларов США и 555 евро.
- В дальнейшем обвиняемый похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению, - отметили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.