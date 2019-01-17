В Калининграде бывшего сотрудника полиции будут судить за мошенничество

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-17T11:02:28+03:00

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В Калининграде начинается суд над бывшим сотрудником регионального управления МВД, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В 2015 году старший оперуполномоченный 2 отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области сфальсифицировал заявление о преступлении от имени несуществующего гражданина и зарегистрировал его в установленном порядке. После этого он прибыл в один из торговых павильонов в ТЦ «Мега-Сити, где предъявил потерпевшему подложное заявление о преступлении и изъял у него 1965 долларов США и 555 евро.

- В дальнейшем обвиняемый похитил деньги и распорядился ими по своему усмотрению, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.