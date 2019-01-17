Пятиборец из Калининграда выиграл бронзу всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 11:16 2019-01-17T11:16:24+03:00

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Санкт-Петербург принял первый из трех ежегодных стартов по отдельным видам современного пятиборья. В плавании, беге и стрельбе приняли участие свыше 250 спортсменов из разных регионов страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в двоеборье неплохо показал себя калининградец Кирилл Перегонцев, который проплыл и пробежал на общий третий результат.

Уже в феврале и марте аналогичные соревнования примет Челябинская и Ростовская области, что позволит стабильным участникам претендовать на включение в состав национальной сборной для первенств Европы и мира.