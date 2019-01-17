2019-01-17T11:27:19+03:00
Происшествия

В Полесском районе «Фольксваген» врезался в дерево, водитель погиб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Полесском районе в результате ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в районе поселка Саранское. 33-летний водитель «Фольксвагена» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

От полученных травм водитель скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

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