В Полесском районе «Фольксваген» врезался в дерево, водитель погиб
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Полесском районе в результате ДТП погиб водитель «Фольксвагена». Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в районе поселка Саранское. 33-летний водитель «Фольксвагена» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
От полученных травм водитель скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.