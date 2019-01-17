В Балтийске вынесло на берег немецкую торпеду времен войны

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-17T11:32:57+03:00

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На побережье Балтийской косы вынесло немецкую торпеду времен Второй Мировой войны. Об этом сообщают на страничке администрации Балтийска в Facebook.

О находке рассказали очевидцы вечером в среду 16 января. Уже утром в четверг на место выехали специалисты бригады морской пехоты. Сообщается, что после осмотра они определят тип и вид боеприпасов, а также примут решение о дальнейших действиях.

Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В администрации Балтийска сообщают, что ознакомившись с фотографиями находки, саперы предполагают, что торпеда без боевой части опасности не представляет.

Интересно, что в тот же день на городской пляж Балтийска вынесло непонятный предмет, который напоминает буй от рыболовных сетей или кранец от нефтяной вышки. Саперы бригады морской пехоты после обследования торпеды на Балтийской косе осмотрят и этот предмет на взрывоопасность. А вдруг это опасная глубоководная мина?