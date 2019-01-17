В Зеленоградске угонщик повредил несколько машин и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-17T11:42:19+03:00

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В Зеленоградске полицейские задержали подозреваемого в угоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ночь на Рождество 35-летняя женщина пригласила к себе в квартиру гостей. Отметив праздник, хозяйка пошла спать, а гости взяли ключи от ее автомобиля и уехали кататься. Проснувшись, женщина обнаружила отсутствие своих друзей, а также своего транспорта.

Похищенный автомобиль обнаружили на улице Гагарина. Как установили полицейские, за рулем находился одни из гостей – 28-летний местный житель, который умудрился повредить несколько припаркованных у дороги машин и врезаться в дерево.

На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.