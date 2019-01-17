2019-01-17T11:46:52+03:00
Общество

В Калининградской области стало слишком много волков

Виктор Сергеев
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Поголовье волков в калининградских лесах в три раза превышает допустимые значения. Об этом, как сообщает «Балтик Плюс», рассказал начальник отдела охраны и использования объектов животного мира регионального департамента лесного хозяйства Михаил Иванов.

По данным учета 2018 года, сейчас в Калининградской области в лесах обитают полторы сотни хищников. В прошлом году в охотничьих угодьях области было отстреляно три волка.

«Балтик Плюс» отмечает, что в Калининградской области фатальных встреч волка с человеком не было уже 15 лет. Также сообщается, что в соседней Литве в некоторых уездах охота на волка запрещена. В связи с превышением лимита на убийство хищников. Сейчас в литовских лесах насчитывается около 1000 особей.

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