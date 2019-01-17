В садовом товариществе Багратионовского района ночью загорелся жилой дом
В двухэтажном здании горела кровля
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 17 января по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Багратионовского района. На часах было 00.44, когда очевидцы сообщили о горящем здании в садовом товариществе «Рассвет».
Как уточняет пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в частном жилом двухэтажном доме сгорела кровля вокруг дымохода. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, его успели оперативно потушить.
Обошлось без пострадавших.