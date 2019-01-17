2019-01-17T11:55:32+03:00
Происшествия

В садовом товариществе Багратионовского района ночью загорелся жилой дом

В двухэтажном здании горела кровля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 17 января по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Багратионовского района. На часах было 00.44, когда очевидцы сообщили о горящем здании в садовом товариществе «Рассвет».

Как уточняет пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в частном жилом двухэтажном доме сгорела кровля вокруг дымохода. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, его успели оперативно потушить.

Обошлось без пострадавших.

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