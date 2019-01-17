2019-01-17T11:59:39+03:00
Общество

В Черняховске сотрудники УФСИН подготовили святой источник к крещенским купаниям

Участники акции отметили, что в грядущую пятницу они собираются там искупаться
Иван МАРКОВ
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Уборка купели под ЧерняховскомУборка купели под ЧерняховскомФото: УФСИН по Калининградской области
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В Черняховске сотрудники отдела охраны специализированной больницы с лопатами в руках подготовили святой источник к крещенским купаниям. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Калининградской области, уборка проходила неподалеку от храма преподобного Сергия Радонежского.

Сотрудники учреждений привели в порядок окружающую территорию источника и очистили купальню. Ведущие к месту дорожки были расчищены от снега и посыпаны песком для безопасности посетителей. Также привели в порядок и помыли саму купель.

- Участники акции отметили, что сами прибудут к источнику в грядущую пятницу, - отмечают в ведомстве. - Сотрудники УФСИН примут участие в крещенских купаниях, которые подарят им заряд телесной бодрости и укрепят дух.

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