2019-01-17T12:34:15+03:00
Звезды

Борис Бартфельд впервые выступит с бесплатным спектаклем-импровизацией

Поэт прочтет стихи в областной научной библиотеке
Александр КАТЕРУША
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Борис БартфельдБорис БартфельдФото: Калининградская областная научная библиотека
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Калининградский поэт, председатель Калининградского Союза российских писателей Борис Бартфельд сегодня, в четверг 17 января отмечает день рождения. В честь своего 63-летия он задумал собрать друзей и неравнодушных ценителей искусства в областной научной библиотеке на открытую встречу.

В пятницу, 18 января, Бартфельд представит необычный спектакль-импровизацию под названием «Небесный партизан».

- Это импровизация в том плане, что я знаю с чего я начну но не знаю, чем закончу. Я буду говорить о том, что придет в голову, читать свои стихи и сочинения других авторов. Предусмотрен, конечно, и диалог со зрителями. Во многом от реакции публики будет зависеть мое выступление, - говорит «Комсомолке» поэт.

С подобной идеей Борис Бартфельд выйдет к публике впервые, ведь обычно он проводит традиционные творческие вечера и поэтические чтения.

- Я не актер и не осмелюсь назвать это моноспектаклем. Это мое свободное высказывание! Все закручено вокруг поэзии, ее звучании, понимании и восприятии. – говорит автор.

В поэтическом вечере примут участие Ксения Август (фортепиано), Ульрика Бранд (Берлин, виолончель), Сергей Морейно (Рига, перевод).

Начало вечера в пятницу, 18 января, в 18.00 в читальном зале библиотеки.

Вход свободный.

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