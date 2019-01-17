Борис Бартфельд впервые выступит с бесплатным спектаклем-импровизацией
Калининградский поэт, председатель Калининградского Союза российских писателей Борис Бартфельд сегодня, в четверг 17 января отмечает день рождения. В честь своего 63-летия он задумал собрать друзей и неравнодушных ценителей искусства в областной научной библиотеке на открытую встречу.
В пятницу, 18 января, Бартфельд представит необычный спектакль-импровизацию под названием «Небесный партизан».
- Это импровизация в том плане, что я знаю с чего я начну но не знаю, чем закончу. Я буду говорить о том, что придет в голову, читать свои стихи и сочинения других авторов. Предусмотрен, конечно, и диалог со зрителями. Во многом от реакции публики будет зависеть мое выступление, - говорит «Комсомолке» поэт.
С подобной идеей Борис Бартфельд выйдет к публике впервые, ведь обычно он проводит традиционные творческие вечера и поэтические чтения.
- Я не актер и не осмелюсь назвать это моноспектаклем. Это мое свободное высказывание! Все закручено вокруг поэзии, ее звучании, понимании и восприятии. – говорит автор.
В поэтическом вечере примут участие Ксения Август (фортепиано), Ульрика Бранд (Берлин, виолончель), Сергей Морейно (Рига, перевод).
Начало вечера в пятницу, 18 января, в 18.00 в читальном зале библиотеки.
Вход свободный.