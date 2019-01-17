Детский омбудсмен нашла нарушения в калининградском доме-интернате
В доме-интернате для умственно отсталых детей в Калининградской области выявлены нарушения. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
В ходе проверки выяснилось, что в интернате не реализуется программа физкультурно-оздоровительного направления в связи с отсутствием инструктора по физической культуре.
- Ставка пустует уже более полугода, но поиски соответствующего специалиста администрацией учреждения не осуществляются, - говорится на сайте детского омбудсмена.
Также было установлено, что в интернате учебные планы для разновозрастных групп детей идентичны друг другу по количеству и продолжительности занятий, а также срокам обучения.
- Таким образом, программы не учитывают физические, психические, умственные и возрастные особенности детей, что нарушает права детей-инвалидов на получение качественного образования, - отметили проверяющие.
В результате проверки губернатору Калининградской области направили письмо об устранении выявленных нарушений.