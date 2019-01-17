2019-01-17T12:39:11+03:00
Общество

В Светлом двоих водителей привлекли к ответственности за перевозку детей без спецкресел

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом прошло профилактическое мероприятие по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки малолетних детей. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проверки инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, в салоне которых находились дети. Полицейские проверяли наличие детских удерживающих устройств, их правильную установку в салоне машины, применение ремней безопасности.

Во время мероприятия автоинспекторы проверили 30 автомобилей и выявили двоих водителей, перевозивших своих детей без кресел. Их оштрафовали на три тысячи рублей.

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