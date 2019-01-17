2019-01-17T13:19:50+03:00
Общество

Ступин: В Калининградской области сфера, связанная с переработкой отходов, существует только на бумаге

По предположению министра природных ресурсов и экологии, мощности переработчиков не могут решить проблему региона
Иван МАРКОВ
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Олег СтупинОлег СтупинФото: Иван МАРКОВ
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Во вторник, 15 января в правительстве Калининградской области прошла пресс-конференция, в ходе которой министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин усомнился, что регионе есть какая-то более-менее устойчивая отрасль, завязанная на переработке мусора.

- Как бы меня ни убеждали, что здесь существовала хоть какая-то сфера, связанная с переработкой отходов… Она либо существовала на бумаге, для того, чтобы нам продемонстрировать и убедить нас, почему мы должны дать тариф этим людям, - заявил Ступин, - либо она существовала полуподпольно, с мощностями, которые проблему решить не могли.

Кроме того, министр заметил, что «различного рода экоактивистам и потенциальным инвесторам» все равно, какое количество средств нужно вложить в эту отрасль, так как они не задумываются о повышении тарифа для населения.

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